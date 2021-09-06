Malatya'da okul ve çevresindeki güvenlik önlemleri arttırıldı

2021-2022 yılı eğitim öğretim döneminde öğrencilerin güvenli şekilde okullara gidip gelmesini sağlamak üzere güvenlik önlemlerini sıklaştırıldı.

2021-2022 yılı eğitim öğretim döneminde öğrencilerin güvenli şekilde okullara gidip gelmesini sağlamak üzere güvenlik önlemlerini sıklaştırıldı.

2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze olarak başlamasıyla Malatya'da Çocuk Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü okul ve çevrelerinde yoğun güvenlik önlemleri arttırdı.

"Güvenli Okul Projesi" kapsamında Çocuk Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde okul ve çevresinde, öğretmen ve öğrencilerin rahat bir eğitim ve öğretim dönemi geçirebilmesi için güvenlik tedbirleri alındı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı