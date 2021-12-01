MALATYA (İHA) - - Malatya'da öğrenciler içi 'Askıda Fotokopi' kampanyası

'Askıda Fotokopi' ile öğrencilere destek

MALATYA - Malatya'da 'Askıda Ekmek' projesinin ardından bir kırtasiyeci tarafından başlatılan 'Askıda Fotokopi' uygulaması ile öğrenciler ücretsiz olarak ders notlarını hazırlayabilecek.

Malatya'da birçok fırında başlatılan 'Askıda Ekmek' projeleri ile maddi durumları iyi olmayan ailelere destek verilirken, bu projeden esinlenen bir kırtasiye işletmecisi de öğrencileri düşünerek 'Askıda Fotokopi' uygulamasını hayata geçirdi.

Son dönemlerde artan Döviz Kurları nedeniyle kağıt fiyatlarının yükselmesi karşısında öğrencilere destek olma adına böyle bir projeyi hayata geçirdiğini söyleyen kırtasiye işletmecisi Mahmut Temelli, amaçlarının öğrencilere destek olmak olduğunu söyledi.

Daha önce askıda ekmek projesi olduğunu ve kendilerinin de öğrencilerin eğitimden geri kalmamaları adına bu kampanyayı başlattıklarını Temelli, "Buradaki amacımız fotokopi maliyetleri kağıt fiyatlarının artışmış olması, makine parçalarının da bize gelişinin artması nedeniyle böyle bir proje başlattık. Amacımız, durumu olmayan öğrencilerimizin notları almaları ve faydalanmalı. Eğitime katkı vermek adına yapmış olduğumuz proje" dedi.

"1 sayfadan 1000 sayfaya kadar herkes yardım da bulunabilir"

Durumu iyi olmayan öğrenciler için açılış olarak 1000 sayfa bağış yaptıklarını ifade eden Temelli, "Durumu olmayan öğrenci arkadaşlarımız için açılışı bin sayfa ile bağış yaptık. Özellikle üniversitede gündem olan notlarımız var. Durumu olan arkadaşlarımız bu notlardan iki tane alacak bir tanesini biz elçilere bırakacak. Bizlerde durumu olmayan arkadaşlarımıza ileteceğiz. Veyahut da para verdiniz para üzerinde küçük cüzi miktar kaldı. Askıda fotokopide rakam yok sınır yok. 1 sayfadan 1000 sayfaya kadar herkes yardım da bulunabilir. Bir sayfa bile fotokopi bırakırsa biz bunu bir aracı olarak arkadaşımıza ileteceğiz. Bu şekilde bizim de eğitime desteğimiz olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Eğitime gönül veren herkesin bu projeye destek olmasını bekliyoruz"

Kağıt fiyatlarındaki artışla birlikte fotokopiye taleplerin çoğaldığını vurgulayan Temelli, "Kağıt fiyatlarının artması, fotokopilerde maliyetin artması fotokopi fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Kağıt fiyatlarının artışı, kitap satış fiyatlarının artması nedeniyle fotokopiye olan talep daha çoğaldı. Öğrenci arkadaşlarımız bunlardan faydalanamıyorlar. Bir öğrenci bugün bir fotokopiden faydalanamıyorsa zorluk çekecektir. Bu yüzden bizim de bu şekilde projemiz oldu. Bu projeye de katılmak isteyen tüm durumu iyi olan vatandaşlarımızı bekleriz. Bekleriz ki diğer işletme sahipleri de böyle bir projeye imza atsınlar. Sadece biz değil eğitime gönül veren herkesin bu projeye destek olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Temelli, kendilerinin kampanyada aracı olduğunu ve durumu iyi olan veli ve öğrencilerin durumu iyi olmayan öğrencilerin için destek olmasını istedi.