Malatya'da mutasyonlu koronavirüs vakaları görüldü

Malatya'nın Darende ilçesinde son günlerde mutasyona uğramış koronavirüs vakalarının görüldüğü açıklandı. Kaymakamlık İki kişide mutant virüsün tespit edildiğini belirtirken, iki kişi de de mutasyonlu virüs şüphesinin bulunduğunu belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, zamanla birden çok mutasyon geçirerek farklı özellikler kazanıp güçlendi. Güçlenen ve daha hızlı yayılan mutant koronavirüs Türkiye'de de görüldü. Mutasyonlu korona vakalarında zirvede olan Karadeniz'e Malatya da eklendi.

Darende Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede mutasyona uğramış virüs vakalarının görülmeye başlanıldığı belirtildi. Bugün yapılan testlerde iki vakada kesinleşmiş mutant virüsün tespit edildiği belirtilerek, 2 kişide ise mutant virüsün kuvvetli şüphesi bulunduğu ve test sonuçlarının beklendiği kaydedildi.

BİR MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Açıklamada ilçeye bağlı Heyiketeği Mahallesi'nde bir apartmana giriş ve çıkışların İlçe Hıfzıssıhha kararı ile kapatıldığı da belirterek, "Kurallara her zamankinden daha fazla riayet etmemiz gerekiyor çünkü yayılım ve öldürücülüğü daha yüksek olan mutasyona uğramış virüs artık ilçemizde bizlerle beraber" ifadelerine yer verildi.

BAKAN KOCA, MUTASYONLU KORONANIN EN ÇOK KARADENİZ'DE GÖRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün canlı yayındaki açıklamalarında mutasyonlu virüsün özellikle Doğu Karadeniz'de Samsun ve Ordu'da arttığını belirterek, "Mutasyonun da özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Samsun, Ordu gibi artışını görüyoruz. İngiltere mutantı dediğimiz özellikle en yaygın olan virülansı üzerine etkisinin daha olmadığı ama bulaşıcılığının arttığını bildiğimiz bir mutant daha yaygın" açıklamasında bulundu.