Malatya'da meydana gelen depremde ölü ve yaralı var mı? Pütürge Belediye Başkanı olay ile ilgili neler söyledi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da meydana gelen depremde ölü ve yaralı var mı? Pütürge Belediye Başkanı olay ile ilgili neler söyledi?

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, çevre illerde hissedildi. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük olayla ilgili, "Ağır hasarlı binalar var, yaralı ve can kaybımız şu ana kadar yok" dedi.

Malatya'da meydana gelen depremde ölü ve yaralı var mı? Pütürge Belediye Başkanı olay ile ilgili neler söyledi?
04.08.2020 14:12 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:16

Malatya Pütürge'de saat 12.57'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu.

"AĞIR HASARLI BİNALAR VAR"

Doğu Anadolu Bölgesi'nde büyük paniğe neden olan deprem sonrası CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Ağır hasarlı binalar var, yaralı ve can kaybımız şu ana kadar yok. Ekiplerimizle beraber alandayız" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

Deprem sonrası Pütürge Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: Yaralı ve can kaybı yok
Deprem sonrası Pütürge Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: Yaralı ve can kaybı yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi Güncel
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı 3. Sayfa
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Magazin
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Dünya
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Magazin
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı Ekonomi
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Deprem sonrası Pütürge Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: Yaralı ve can kaybı yok
Deprem sonrası Pütürge Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: Yaralı ve can kaybı yok
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
Yılmaz Vural'dan Akhisarspor açıklaması: Kulübü çok seviyorum ama geleceğim belirsiz
Yılmaz Vural'dan Akhisarspor açıklaması: Kulübü çok seviyorum ama geleceğim belirsiz
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Şehit Esma Çevik'in babasının 'Katil yakalansın' duası kabul oldu
Şehit Esma Çevik'in babasının "Katil yakalansın" duası kabul oldu
İngiltere'de kafe ve restoranlardaki hesapların yarısı hükümetten
İngiltere'de kafe ve restoranlardaki hesapların yarısı hükümetten
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Serdar Ortaç Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Çeşme İzmir Beşiktaş
Şu an buradasınız: Malatya'da meydana gelen depremde ölü ve yaralı var mı? Pütürge Belediye Başkanı olay ile ilgili neler söyledi? - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 14:17:45. #1.15#
title