Malatya'da meydana gelen depremde ölü ve yaralı var mı? Pütürge Belediye Başkanı olay ile ilgili neler söyledi? Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, çevre illerde hissedildi. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük olayla ilgili, "Ağır hasarlı binalar var, yaralı ve can kaybımız şu ana kadar yok" dedi.

Malatya Pütürge'de saat 12.57'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu.

"AĞIR HASARLI BİNALAR VAR"

Doğu Anadolu Bölgesi'nde büyük paniğe neden olan deprem sonrası CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Ağır hasarlı binalar var, yaralı ve can kaybımız şu ana kadar yok. Ekiplerimizle beraber alandayız" ifadelerini kullandı.