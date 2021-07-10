Malatya'da mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı
Malatya'nın Darende ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Süleyman Kızıloğlu'nun (29) kullandığı mevsimlik işçileri taşıyan 38 VN 945 plakalı kamyonet, Darende-Elbistan kara yolu Yeniköy Mahallesi mevkisinde yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü ile Şükrü Güven (16) Kudret (14), Fatma (11) Eyyüp (17), Ahmet (18) ve Dilşah Kızıloğlu (18) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk