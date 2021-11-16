Malatya'da kumar oynayan 4 şüpheliye işlem yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da kumar oynayan 4 şüpheliye işlem yapıldı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da kumar oynayan 4 şüpheliye işlem yapıldı

Malatya'da kuman oynayan 4 şüpheli ile işletme sahibine işlem yapıldı.

MALATYA (AA) - Malatya'da kuman oynayan 4 şüpheli ile işletme sahibine işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdüründen yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Akpınar Mahallesinde bir işyerinde yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edildi.

Ekipler, kumar oynayan 4 şüpheli ile işletme sahibi 1 şüpheliye işlem yaptı.

Masada bulunan ve kumar parası olduğu değerlendirilen 1200 lira da muhafaza altına alındı.

'PANDEMİ ÖDEMESİ' DİYE KANDI, 3 BİN 600 LİRA KAPTIRDI

'PANDEMİ ÖDEMESİ' DİYE KANDI, 3 BİN 600 LİRA KAPTIRDI

 'Pandemi ödemesi' diye kandı, 3 bin 600 lira kaptırdı

'Pandemi ödemesi' diye kandı, 3 bin 600 lira kaptırdı

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title