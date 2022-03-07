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Malatya'da kumar oynayan 21 kişiye işlem yapıldı

AA, Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da kumar oynayan 21 kişiye işlem yapıldı

Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 21 kişiye işlem uygulandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 21 kişiye işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezindeki iş yerinde kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerin iş yerine düzenledikleri operasyonda kumar oynayan 21 kişiye işlem yapıldı, masada bulunan 300 liraya el konuldu.

Kumar oynattığı belirlenen işletmeci hakkında da adli işlem başlatıldı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

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