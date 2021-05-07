Malatya'da "Kovid-19 pandemisinde hemşirelik" konulu konferans düzenlendi
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Malatya'da "Kovid-19 pandemisinde hemşirelik" konulu konferans düzenlendi

Malatya'da 'Kovid-19 pandemisinde hemşirelik' konulu konferans düzenlendi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde Hemşirelik Haftası kapsamında "Kovid-19 pandemisinde hemşirelik" konulu konferans gerçekleştirildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde Hemşirelik Haftası kapsamında "Kovid-19 pandemisinde hemşirelik" konulu konferans gerçekleştirildi.

Çevrimiçi düzenlenen konferansta konuşan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, sağlık hizmet kalitesinin arttırılması ve uluslararası göstergelerin iyileştirilmesinde hemşireliğin önemli rolü olduğunu söyledi.

Hemşireliğin insan sevgisi, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran çok yönlü bir meslek olduğunu anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Hepimizin bildiği üzere Mart 2020'den itibaren maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid pandemisi ile karşılaştık. Oldukça zorlayıcı bir süreç oldu ve bu zorlu süreç halen devam etmektedir.

Bu süreçte hemşirelerimizin tarih boyunca yaşanan savaşlarda, afetlerde ve salgınlarda olduğu gibi yaşadıkları tüm güçlüklere rağmen hiçbir şekilde ödün vermeden özverili bir şekilde sağlık bakım hizmetlerini sunduklarının farkındayız. Her türlü fedakarlıklarını, ailelerinden uzak kalmalarını, çocuklarından uzak kalmalarını, büyük güçlüklerle mesleklerini icra ettiklerini tüm kamuoyu görmektedir."

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise her dönem sorumluluk almayı görev edinen hemşirelerin, günümüzde de mesai kavramı tanımaksızın en iyi şekilde görevlerini yerine getirdiğini belirtti.

Sağlık alanında yapılan yatırımların, yetiştirilen insan gücü ve sunulan hizmetlerin kalitesinin çağdaş seviyenin de bir göstergesi olduğuna işaret eden Karabulut, "Üniversitemiz de kısa sürede bilimin eşliğinde birçok alanda büyük yollar kat etmiştir. Bünyesinde Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile sağlık alanında Malatyamıza, bölgemize, ülkemize ve uluslararası hedeflerimiz ile dünyaya hizmet etmek çabası içerisindedir." dedi.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli de salgın sürecinde üstün performans gösteren tüm sağlık çalışanlarını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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