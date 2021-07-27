Malatya'da kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan Selma Ö. (41) hayatını kaybetti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan Selma Ö. (41) hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Yeni Mahalle'de yaşayan Mehmet Ö. (56) ve eşi Selma Ö. (41) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet Ö, eşi Selma Ö'yü bıçakladı.

Selma Ö, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mehmet Ö'nün suç aleti bıçakla Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş