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Malatya'da kaza trafiği kilitledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Malatya'da kaza trafiği kilitledi

Malatya'da özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza trafiği kilitledi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza trafiği kilitledi. Yaralananın olmadığı kazada kentin en işlek caddesinde trafik yaklaşık 45 dakika durdu.

Kaza, akşam saatlerinde İnönü Caddesi Dede Korkut Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ'a ait Bostanbaşı-Merkez hattında çalışan F.S. yönetimindeki 44 H 0061 plakalı Otogar marka özel halk otobüsü ile tali yoldan caddeye çıkan A.E.S. idaresindeki 44 KN 156 plakalı Tofaş marka otomobil trafik ışıklarında çarpıştı. Yaralananın olmadığı kazada zaman zaman sürücüler arasında gerginlik yaşanırken, kentin en işlek noktası olan İnönü Caddesi'nde trafik yaklaşık 45 dakika durma noktasına geldi. Otobüsteki yolcuların bir kısmı yaya olarak, bir kısmı ise olay yerine çağrılan ikinci bir araçla yollarına devam ederken, kilitlenen trafik kazaya karışan araçların bulunduğu yerden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya'da kaza trafiği kilitledi

Malatya'da kaza trafiği kilitledi

Malatya'da kaza trafiği kilitledi

Malatya'da kaza trafiği kilitledi

Malatya'da kaza trafiği kilitledi

Malatya'da kaza trafiği kilitledi

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