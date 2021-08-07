Malatya'da kayısı hasadına ilişkin fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler sergilendi
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Malatya'da kayısı hasadına ilişkin fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler sergilendi

Malatya'da kayısı hasadına ilişkin fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler sergilendi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Battalgazi Belediyesince düzenlenen, "Ulusal Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Maratonu" yarışmasında dereceye giren 44 fotoğraf sanatseverlerle buluştu.

Battalgazi Belediyesince düzenlenen, "Ulusal Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Maratonu" yarışmasında dereceye giren 44 fotoğraf sanatseverlerle buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışında konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, 450 fotoğrafçının yarışma kapsamında kayısının her noktasında ve her alanında çok güzel fotoğraflar çektiğin belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise fotoğraf sanatçılarının emek harcayarak çektiği fotoğrafların belediyenin imkanlarıyla sergilendiğinin anlattı.

Belediye Başkanı Osman Güder de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce ilçenin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğini gözler önüne sermek, Malatya'nın simgesi haline gelen kayısının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla "Ulusal Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Maratonu" yarışmasının düzenlendiğini hatırlattı.

Yarışmada dereceye giren 44 fotoğrafı sergide sanatseverlerin beğenisine sunduklarını aktaran Güder, "Kayısı, Malatya'mız için çok büyük önem arz eden bir ürün. Bu ürünün daha iyi yerlerde olması için Battalgazi Belediyesi olarak tüm organizasyonun içinde yer alırız. Bundan sonraki süreçte de sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek bu tür etkinliklerle Battalgazi'mizi ve Malatya'mızı tanıtmaya devam edeceğiz. Yarışmamızda dereceye giren 44 fotoğrafımızı açtığımız sergi ile sanatseverlerimizin beğenisine sunduk. Sergimiz 3 gün açık kalacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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Malatya'da kayısı hasadına ilişkin fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler sergilendi - Haberler
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