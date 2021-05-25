Kayıp olarak aranan genç su kuyusunda ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayıp olarak aranan genç su kuyusunda ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Yusuf Cahid Çavdar - Haberler | Güncel

Malatya'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu gencin cesedi Hekimhan ilçesinde su kuyusunda bulundu.

Malatya'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu gencin cesedi Hekimhan ilçesinde su kuyusunda bulundu.

Battalgazi ilçesinde oturan Y.A'dan (26) 5 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Gencin Hekimhan ilçesine gittiği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde bir bahçedeki su kuyusunda Y.A'nın cansız bedenine ulaştı.

AFAD ve İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda su kuyusundan çıkarılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kayıp olarak aranan genç su kuyusunda ölü bulundu
Kayıp olarak aranan genç su kuyusunda ölü bulundu
Kayıp olarak aranan genç su kuyusunda ölü bulundu
Kayıp olarak aranan genç su kuyusunda ölü bulundu
Kayıp olarak aranan genç su kuyusunda ölü bulundu
Kayıp olarak aranan genç su kuyusunda ölü bulundu
Kayıp olarak aranan genç su kuyusunda ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Cahid Çavdar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Muharrem İnce Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz İlker Kaleli Burcu Biricik Oktay Kaynarca
Spor Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayıp olarak aranan genç su kuyusunda ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 00:00:15. #1.14#

title