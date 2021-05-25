Kayıp olarak aranan genç su kuyusunda ölü bulundu
Malatya'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu gencin cesedi Hekimhan ilçesinde su kuyusunda bulundu.
Malatya'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu gencin cesedi Hekimhan ilçesinde su kuyusunda bulundu.
Battalgazi ilçesinde oturan Y.A'dan (26) 5 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Gencin Hekimhan ilçesine gittiği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde bir bahçedeki su kuyusunda Y.A'nın cansız bedenine ulaştı.
AFAD ve İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda su kuyusundan çıkarılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Cahid Çavdar