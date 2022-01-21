Yeniçağa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde cadde ve sokaklar temizleniyor.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde cadde ve sokaklar temizleniyor.

Yeniçağa Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezinde cadde ve sokakları açmak için çalışma yaptı.

Ekipler, kar kalınlığının yaklaşık 90 santimetreye ulaştığı ilçede 1 greyder, 3 kepçe, 2 kamyon, 21 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem alan belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.