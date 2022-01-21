Yeniçağa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeniçağa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Yeniçağa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
AA / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde cadde ve sokaklar temizleniyor.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde cadde ve sokaklar temizleniyor.

Yeniçağa Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezinde cadde ve sokakları açmak için çalışma yaptı.

Ekipler, kar kalınlığının yaklaşık 90 santimetreye ulaştığı ilçede 1 greyder, 3 kepçe, 2 kamyon, 21 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem alan belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

AA / İsmail Kabasakal - Son Dakika Haberleri

Doğanşehir, Malatya, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title