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Avcılar'da oto galeride yangın: 3 otomobil kül oldu

Avcılar'da oto galeride yangın: 3 otomobil kül oldu
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Avcılar'da bir oto galeride çıkan yangında 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangının kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek soruşturma başlattı.

Avcılar'da bir oto galeride 3 otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını yapılmadan söndürürken polis ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Yangın 04.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'ta bulunan bir oto galeride meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple bir otomobilde başlayan yangın büyüyerek 2 arabaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Galeride bulunan diğer otomobiller yangına maruz kalmasın diye çekilirken itfaiye ekipleri 3 otomobildeki yangını müdahale etti. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucunda yangın tamamen söndürülürken 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis kundaklama şüphesi üzerinde duruyor

Öte yandan polis ekiplerinin yangın yerinde yaptıkları inceleme sonucunda yangının kundaklama sebebiyle çıktığı ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alırken oto galerinin sahibinin de bilgisine başvurdu. Otomobillerin yandığı ilk anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde alevlerin sardığı arabalara ekiplerin müdahale ettiği anlar görülüyor. Olayla ilgili yetkililerin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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