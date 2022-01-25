MALATYA'DA KAR YÜKÜNÜ TAŞIYAMAYAN 2 EVİN ÇATISI ÇÖKTÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MALATYA'DA KAR YÜKÜNÜ TAŞIYAMAYAN 2 EVİN ÇATISI ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle kar yükünü taşıyamayan 2 evin çatısı çöktü.

MALATYA (DHA) - Malatya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle kar yükünü taşıyamayan 2 evin çatısı çöktü.

Kentte son 1 haftadır etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentin Gündüzbey ve Özalper Mahallesi'nde bulunan iki evin çatısı kar yüküne dayanamayarak çöktü. Yaralanan kimsenin olmadığı çökmeyle evlerde maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri de iki çöken bölgeye giderek tehlikeye yol açmaması için çatının kalan parçalarını temizledi.

Öte yandan kentte bazı işyerlerinin de çatısında çökme yaşandı.

MALATYA'DA KAR YÜKÜNÜ TAŞIYAMAYAN 2 EVİN ÇATISI ÇÖKTÜ

MALATYA'DA KAR YÜKÜNÜ TAŞIYAMAYAN 2 EVİN ÇATISI ÇÖKTÜ

MALATYA'DA KAR YÜKÜNÜ TAŞIYAMAYAN 2 EVİN ÇATISI ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gündüzbey, Malatya, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title