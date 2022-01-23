Malatya'da kar yağışı nedeniyle 195 araç kontrol noktalarında bekletiliyor

ARAPGİR, MALATYA (AA) - Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 195 aracın, trafiğine kapatılan kara yollarındaki kontrol noktalarında bekletildiği bildirildi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminlere göre kent genelinde bugün sabah başlayan yoğun kar yağışının 26 Ocak'a kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Kent genelinde yoğun kar yağışı, rüzgar ve buna bağlı olarak tipi ve yollardaki buzlanma nedeniyle kenti diğer illere ve ilçelere bağlayan kara yolları ile mahalle yollarında ulaşımda meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri tarafından yol açma çalışmalarının 24 saat esasına göre sürdüğü ifade edildi.

Malatya-Adıyaman, Malatya-Kayseri (Darende-Gürün-Pınarbaşı arası), Malatya-Sivas (Hekimhan-Kangal arası), Arapgir-Divriği, Malatya-Pütürge, Malatya-Çelikhan, Malatya-Sincik, Arguvan- Arapgir, Arguvan-Hekimhan, Arapgir-Ağın, Kuluncak-Darende, Darende-Elbistan, Doğanyol-Pütürge, Malatya-Darende (çekici ve otobüsler hariç), Malatya-Doğanşehir, Malatya-Doğanyol ve Malatya-Pütürge kara yolları ile 245 mahalle yolunun (bugün saat 14.00 itibarıyla) araç trafiğine kapalı olduğu aktarılan açıklamada, karla mücadele çalışmalarının 218 iş makinesi ve araçla devam ettiği bildirildi.

Malatya-Adıyaman güzergahında 72, Malatya-Kayseri güzergahında 32, Malatya-Sivas güzergahında ise 91 aracın trafiğine kapatılan kara yollarındaki kontrol noktalarında bekletildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde içme suyu ve doğalgaz arzında bir sorun yaşanmamaktadır. Acil sağlık sorunu olan vatandaşlarımızın hastanelere ulaştırılmaları kapsamında, Doğanşehir ve Arapgir ilçelerimize 3 vakaya paletli ambulans vasıtasıyla müdahale edilmiştir. Kapatılan yol güzergahlarında bekletilen araçlardaki sürücü ve yolculara kaymakamlıklar ve Kızılay tarafından kumanya ve su temini yapılmaktadır. İlimiz genelinde; yolların kapanması nedeniyle yollarda mahsur kalan araç ve vatandaşımız bulunmamaktadır."