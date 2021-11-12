Malatya'da kamyon yoldan çıktı 2 kişi yaralandı - Haberler
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Malatya'da kamyon yoldan çıktı 2 kişi yaralandı

AA / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel
Malatya'da kamyon yoldan çıktı 2 kişi yaralandı

???? Malatya'nın Darende ilçesinde kamyonun yoldan çıkarak kenardaki kayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

MALATYA (AA) - ???? Malatya'nın Darende ilçesinde kamyonun yoldan çıkarak kenardaki kayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Metin Karaaslan yönetimindeki 44 D 012 plakalı elektrik malzemeleri taşıyan kamyon, D-300 kara yolunun Yukarıulupınar Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalara çarptı.

Kazada, şoför Karaaslan ve kamyondaki Mehmet Akyıldız yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Ayhan İşcen - Son Dakika Haberleri

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