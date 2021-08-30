Malatya'da "Kadrajından Kültüre Şehir Hikayeleri" fotoğraf sergisi
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Malatya'da "Kadrajından Kültüre Şehir Hikayeleri" fotoğraf sergisi

Malatya'da 'Kadrajından Kültüre Şehir Hikayeleri' fotoğraf sergisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya'nın Battalgazi ilçesinin tarihi, kültürel, yöresel zenginliklerinin ön planda tutulduğu ve birçok branştaki öğretmenler tarafından çekilen " Kadrajından Kültüre Şehir Hikayeleri" fotoğraf sergisi açıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinin tarihi, kültürel, yöresel zenginliklerinin ön planda tutulduğu ve birçok branştaki öğretmenler tarafından çekilen " Kadrajından Kültüre Şehir Hikayeleri" fotoğraf sergisi açıldı.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ın açılışını gerçekleştirdiği" Kadrajından Kültüre Şehir Hikayeleri" Battalgazi fotoğraf sergisi yoğun ilgi gördü.

Birçok branştaki öğretmenin gezip görerek, anlara şahitlik ederek çekmiş oldukları, Battalgazi ilçesine ait, yöresel, kültürel, tarihi zenginlerin, ön planda olduğu fotoğraflar, sergiyi ziyaret edenler tarafından tam not aldı. - MALATYA

Malatya'da 'Kadrajından Kültüre Şehir Hikayeleri' fotoğraf sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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