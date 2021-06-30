Malatya'da kaçak 30 bin 800 makaron ele geçirildi
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Malatya'da kaçak 30 bin 800 makaron ele geçirildi

Malatya'da kaçak 30 bin 800 makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da kaçak 30 bin 800 makaron ve 990 deste sigara kağıdı ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da kaçak 30 bin 800 makaron ve 990 deste sigara kağıdı ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir şüphelinin gümrük kaçağı içi tütün doldurulmuş makaron, boş makaron ve sigara sarma kağıdı sattığı yönünde bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin Çöşnük Mahallesi'nde bulunan iş yerinde ve evinde yapılan denetimlerde 10 bin 400 içi tütün doldurulmuş makaron, 20 bin 400 boş makaron ve 990 deste sigara kağıdı ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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