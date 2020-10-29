Jandarmadan çocuklara özel Cumhuriyet Bayramı kutlaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Jandarmadan çocuklara özel Cumhuriyet Bayramı kutlaması

29.10.2020 16:45 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:53

Malatya'da jandarma ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları araçlardaki çocukların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak hediyeler verdi.

Malatya'da jandarma ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları araçlardaki çocukların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak hediyeler verdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Malatya-Sivas kara yolu Sütlüce mevkisindeki denetimler sırasında durdurdukları araçlarda bulunan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek tarafından araçlarda bulunan çocuklara trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme yapılarak, trafik dedektifleri kartları dağıtıldı.

Dilek çocuklara araçlara biner binmez emniyet kemerlerini takmalarını, sürücülerin kural ihlali yapmaları durumunda 156 Jandarma imdat hattına ihbar etmelerini istedi.

Çocuklara Türk Bayrak logolu balon, jandarma trafik logolu boyama kitabı ve trafik dedektifleri kartları verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler kapsamında araçlarda bulunan yolcu ve sürücülerden maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri istenildi.

Yapılan uygulamadan oldukça memnun oldukları görünen vatandaşlar jandarma trafik ekiplerine teşekkür etti.

Jandarmadan çocuklara özel Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Jandarmadan çocuklara özel Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Jandarmadan çocuklara özel Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Jandarmadan çocuklara özel Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Geert Wilders Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Şevket Çoruh Eser Yenenler Sertab Erener Burak Özçivit
Spor Babel Fatih Terim Cüneyt Çakır Mehmet Topal Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk İşgal Fransa Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jandarmadan çocuklara özel Cumhuriyet Bayramı kutlaması - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 17:53:05. #1.14#
title