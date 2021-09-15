Malatya'da jandarma KADES uygulamasını anlattı

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı personelince, bir fabrikada çalışan 24 kadına, İçişleri Bakanlığının Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması tanıtıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Yeşilyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 24 kadına KADES uygulaması anlatıldı.

Jandarma personelleri, kadınların KADES uygulamasını telefonlarına indirmesine yardımcı olarak, onlara 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi kanunuyla ilgili broşür verdi.