Kent genelinde drone ile denetim

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü kıyı şeridinde drone ile denetim yaptı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü kıyı şeridinde drone ile denetim yaptı.

Ekiplerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimleri sürüyor.

Jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki kara yollarında drone ile gerçekleştirdikleri denetimde durdurdukları araçlardaki vatandaşların belgelerini kontrol etti.

Kent genelinde de drone ile uygulama yapan ekipler, amatör balıkçılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı Karakaya Baraj Gölü kıyısında da denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı