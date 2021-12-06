Malatya'da işyerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da bir iş yerinden kanepe örtüsü çalan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Yeni Cami civarındaki bir işyerinden iki kanepe örtüsünün çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini belirledikleri şüpheliyi yakaladı.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri

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