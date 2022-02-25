Malatya'da intihar ettiği ileri sürülen küçük kızın cinayetini jandarmanın kurduğu özel ekip aydınlattı

MALATYA (İHA) - Edinilen bilgilere göre, 25 Temmuz 2019 tarihinde Akçadağ ilçesine bağlı Keklikpınarı Mahallesi'nde meydana gelen olayda ailesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki Elif Gültekin'in evde babasının silahıyla kendini vurduğu iddiası üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüs kısmından ağır yaralı olarak Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gültekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aile yakınları küçük kızın babasına ait tüfekle intihar ettiğini ileri sürse de Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

JANDARMA AİLEYİ 4 AY BOYUNCA TAKİP ETTİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa