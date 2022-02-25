Malatya'da intihar ettiği ileri sürülen küçük kızın cinayetini jandarmanın kurduğu özel ekip aydınlattı - Haberler

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Malatya'da intihar ettiği ileri sürülen küçük kızın cinayetini jandarmanın kurduğu özel ekip aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'da intihar ettiği ileri sürülen küçük kızın cinayetini jandarmanın kurduğu özel ekip aydınlattı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3 yıl önce av tüfeğiyle intihar ettiği ileri sürülen 14 yaşındaki kızın ölüm nedeni belli oldu. Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekibin 4 aylık takibi sonucu ortaya çıkarılan gerçekte, küçük kızın kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

MALATYA (İHA) - Edinilen bilgilere göre, 25 Temmuz 2019 tarihinde Akçadağ ilçesine bağlı Keklikpınarı Mahallesi'nde meydana gelen olayda ailesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki Elif Gültekin'in evde babasının silahıyla kendini vurduğu iddiası üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüs kısmından ağır yaralı olarak Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gültekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aile yakınları küçük kızın babasına ait tüfekle intihar ettiğini ileri sürse de Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

JANDARMA AİLEYİ 4 AY BOYUNCA TAKİP ETTİ

Olayla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekibin aile yakınlarını 4 ay boyunca fiziki ve teknik takibe aldığı olayda, Elif Gültekin'in intihar etmediği, ailesinin baskısı sonucu kardeşi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Elif Gültekin'in cinayete kurban gittiğinin belirlenmesinin ardından küçük kızın ailesinin yaşadığı Keklikpınarı Mahallesi'nde bulunan ikamete jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda Gültekin'in babası, annesi ile 2 kardeşi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen Elif Gültekin'in 2 kardeşinden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer kardeşi ile baba ve anne elektronik kelepçe takılarak ev hapis cezasına çarptırıldı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Devlet Hastanesi, Jandarma, Malatya, İntihar, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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