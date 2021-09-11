Malatya'da 'huzur ve sükunu' bozanlara operasyon: 7 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da 'huzur ve sükunu' bozanlara operasyon: 7 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Malatya'da 'huzur ve sükunu' bozanlara operasyon: 7 gözaltı

MALATYA'da, polisin kentin 'huzur ve sükunu' bozanlara yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, polisin kentin 'huzur ve sükunu' bozanlara yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte 'huzur ve sükunu' bozanlara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen şüphelilerin adresine yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 76 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler baş gösterdi

Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler baş gösterdi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Tanju Özcan
Magazin Acun Ilıcalı
Spor Rıza Çalımbay Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yalın Cengiz Ergün Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Malatya'da 'huzur ve sükunu' bozanlara operasyon: 7 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 14:39:41. #1.12#