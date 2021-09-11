Malatya'da 'huzur ve sükunu' bozanlara operasyon: 7 gözaltı

MALATYA'da, polisin kentin 'huzur ve sükunu' bozanlara yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte 'huzur ve sükunu' bozanlara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen şüphelilerin adresine yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 76 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.