Malatya'da husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı - Haberler
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Malatya'da husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Malatya'da husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Malatya'da husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Malatya'da husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi İlçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, husumetlisi olduğu ileri sürülen C.C.'yi Aydemir Caddesi üzerinde takibe alan S.B. bölgede bulunan bir çay ocağı önünde C.C.'ye tabanca ile 3-4 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu sol baldır bölgesine tek isabet alan C.C. yaralanırken, olayın şüphelisi bölgeye geldiği motosiklet ile kaçarak uzaklaştı.

Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan ekipler 3 adet boş kovan buldu. Polis ekiplerin olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor. - MALATYA

Malatya'da husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Malatya'da husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı

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Haber: Malatya'da husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı - Haberler
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