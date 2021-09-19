Malatya'da husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Malatya'da husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi İlçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, husumetlisi olduğu ileri sürülen C.C.'yi Aydemir Caddesi üzerinde takibe alan S.B. bölgede bulunan bir çay ocağı önünde C.C.'ye tabanca ile 3-4 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu sol baldır bölgesine tek isabet alan C.C. yaralanırken, olayın şüphelisi bölgeye geldiği motosiklet ile kaçarak uzaklaştı.

Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan ekipler 3 adet boş kovan buldu. Polis ekiplerin olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor. - MALATYA