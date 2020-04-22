Malatya'da havuzda mahsur kalan köpek kurtarıldı
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Ramazan Sabancı, Doğanşehir, Malatya

Malatya'da havuzda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Malatya'da havuzda mahsur kalan köpek kurtarıldı Malatya'da bir evin havuzuna düşerek mahsur kalan köpek kurtarıldı.

22.04.2020 03:15 | Son Güncelleme: 22.04.2020 03:17
Malatya'da havuzda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Malatya'da havuzda mahsur kalan köpek kurtarıldı

MALATYA - Malatya'da bir evin havuzuna düşerek mahsur kalan köpek kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre; Doğanşehir ilçesi'nde meydana gelen olayda, hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bahçesinde bulunan bağ evine giden Ramazan Sabancı, evin havuzuna düşerek,mahsur kalan köpeği fark etti.Sabancı, bir süre yaptığı çalışma sonrasında köpeği bulunduğu yerden çıkardı.Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen köpek bahçe içerisinde gözden kayıp olurken, Sabancı olayın mutluluğunu yaşadı.

Malatya'da havuzda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Kaynak: İHA

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