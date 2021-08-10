MALATYA'DA, HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 4 KİŞİ YARALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MALATYA'DA, HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 4 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Darende ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Sürücü Mustafa S., gözaltına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde, Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa S., yönetimindeki 01 EZ 179 plakalı hafif ticari araçla ilçe merkezine giderken, Somuncu Baba Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı. Kazada yola savrularak yaralanan Refika A. (44), Ayşe A. (29), Sümeyye A. (21) ve Fatma S. (33), ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Mustafa S.'nin, yayaların karşıya geçmeye çalıştığını ancak sonra vazgeçtiklerini düşündüğünü belirterek, "Ben ilçe merkezine doğru giderken, bu kişiler yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Benim geldiğimi fark edince kendilerini geri çektiler. Ben de vazgeçtiklerini düşünerek yoluma devam ettim ancak bu kişiler devam edince duramadım ve istemeyerek çarptım" dediği öğrenildi.

Mustafa S.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.

MALATYA'DA, HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 4 KİŞİ YARALANDI
MALATYA'DA, HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 4 KİŞİ YARALANDI
MALATYA'DA, HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 4 KİŞİ YARALANDI
MALATYA'DA, HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 4 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri... BOLU'DA 1 KAMYON İLE 2 TIR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haberleri... BOLU'DA 1 KAMYON İLE 2 TIR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Kaza sonrası araçta sıkışan ve ayağı kırılan sürücü: Annem, babam duymasın
Kaza sonrası araçta sıkışan ve ayağı kırılan sürücü: Annem, babam duymasın
Son bir haftada 21 kişinin öldüğü otobüs kazalarının ardından uzmanlar mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı
Son bir haftada 21 kişinin öldüğü otobüs kazalarının ardından uzmanlar mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Bülent Tüfenkci
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Yonca Evcimik Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Metin Oktay Lionel Messi Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MALATYA'DA, HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 4 KİŞİ YARALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 18:03:31. #1.16#

title