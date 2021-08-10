MALATYA'DA, HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 4 KİŞİ YARALANDI

MALATYA'nın Darende ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Sürücü Mustafa S., gözaltına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde, Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa S., yönetimindeki 01 EZ 179 plakalı hafif ticari araçla ilçe merkezine giderken, Somuncu Baba Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı. Kazada yola savrularak yaralanan Refika A. (44), Ayşe A. (29), Sümeyye A. (21) ve Fatma S. (33), ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Mustafa S.'nin, yayaların karşıya geçmeye çalıştığını ancak sonra vazgeçtiklerini düşündüğünü belirterek, "Ben ilçe merkezine doğru giderken, bu kişiler yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Benim geldiğimi fark edince kendilerini geri çektiler. Ben de vazgeçtiklerini düşünerek yoluma devam ettim ancak bu kişiler devam edince duramadım ve istemeyerek çarptım" dediği öğrenildi.

Mustafa S.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı