Son dakika: MALATYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 2 ÖLÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: MALATYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 2 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber: MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada sürücü Uğur Kara (28) ve Belkıse Deniz (24) hayatını kaybetti.

HEKİMHAN, MALATYA (DHA) - MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada sürücü Uğur Kara (28) ve Belkıse Deniz (24) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Sivas karayolun Hekimhan Tüneli çıkışında meydana geldi. Uğur Kara yönetimindeki 44 ACV 574 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Uğur Kara ve Belkıse Deniz'in, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. İki kişinin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Son dakika: MALATYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 2 ÖLÜ

Son dakika: MALATYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 2 ÖLÜ

Son dakika: MALATYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 2 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hekimhan, Malatya, Tragger, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title