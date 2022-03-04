Hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaşamını yitirdi
AA, Yusuf Cahid Çavdar - Güncel
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
HEKİMHAN, MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Uğur Kara (28) idaresindeki 44 ACV 574 plakalı hafif ticari araç, Hekimhan Tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tünelin yan bloklarına çarparak devrildi.
Sürücü Kara olay yerinde hayatını kaybederken araçtaki Belkıse Deniz (24), 112 Acil Servis ekiplerince Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Deniz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.