Malatya'da Gastronomi paneli düzenlendi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün geniş kitlelere tanıtılması amacıyla düzenlenen "Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması" kapsamında Gastronomi paneli düzenlendi.

Moderatörlüğünü Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç'ın yaptığı panel, Büyükşehir Belediyesine bağlı Sanat ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Panelin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'yı insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu'yu anayurt yapan destan şehri diye tarif ettiklerini bildirdi.

Kentin gastronomisinin vegan mutfağının tescil edilmesi amacıyla çalışma başlattıklarını dile getiren Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak UNESCO'nun gastronomi bölümüne niyet mektubumuzu ilettik. Onlar da bu konuda bize çalışma usulleri ve çalışma düzeni komitesi kurulacağıyla ilgili rehberlik yapıyor. Yerel paydaşlarla birlikte belediyedeki arkadaşlar takip ediyor." diye konuştu.

Kentte tarih boyunca farklı medeniyetlerin hayat bulduğunu, bu medeniyetlerdeki çeşitliliğin gastronomiye de yansıdığına işaret eden Gürkan, "Bu kadar medeniyetin inkişaf ettiği bir coğrafyada yemek ve gastronomi kültürünün de farklı ve çeşitli olması kadar doğal. Vegan mutfağına müracaat ettiğimiz bu süreçte bize ait olan değerlerin, yemek çeşitlerinin ortaya çıkarılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Başka yere gitmişse onların tekrar ait olduğu yere gelmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YUCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ise panelde "Malatya'nın Coğrafi İşaretlendirmedeki Durumu ve Yol Haritası" ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Tekelioğlu, Avrupa Coğrafi İşaret tescilli Malatya kayısısını çok sevdiğini dile getirerek, "Ürün bulunduğu yerde değil, gereken işlemler yapılsa gerek Malatya'ya gerekse Türkiye'ye katacağı katma değer 3-4 kat artabilir. Bunun için biraz ilgi ve çalışma gerek, nelerin yapılacağı belli." değerlendirmesinde bulundu.

Sunucu Asuman Kerkez, "Anadolu'daki Bulgur Çeşitliliğinin Vegan ve Vejetaryen Mutfağındaki Yeri" başlığıyla Anadolu bulgurunun özelliklerini anlattı.

Migros Headchef Umut Rençber, "Zincir Marketlerde Yerel Ürünlerin Pazarlanması", Gurme Şef Haldun Tüzel ise "Tarım ve Kadın Kooperatiflerinin Gastronomideki Yeri" konularını anlattı.