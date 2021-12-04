Malatya'da gasp ve ikamet kurşunlama şüphelileri tutuklandı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Malatya'da gasp ve ikamet kurşunlama iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
MALATYA (AA) - Malatya'da gasp ve ikamet kurşunlama iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakınca Mahallesi'nde bir kişinin cep telefonu ve tablet bilgisayarının gasbedilmesi ile Çöşnük Mahallesi Belli Sokak'ta ikametin kurşunlanmasıyla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İkamet kurşunlama olayının zanlısı V.Ö'nün, 4 farklı suçtan arandığı öğrenildi.
AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri
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