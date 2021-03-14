Malatya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, etkili olan fırtına, evlerin çatısını uçurdu, ağaçları kökünden söktü.

Doğanşehir ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle birçok ev ve ahırın çatıları uçtu. Ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi. İlçeye bağlı Gövdeli, Küçüklü, Beğre ve Kapıdere mahallelerinde de ahırların çatılarının fırtınadan dolayı yerinden uçması nedeniyle yüzlerce büyükbaş hayvan açıkta kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN