Malatya'da eylem yapan tütün üreticileri AK Parti Milletvekili Çalık ile görüştü
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Malatya'da eylem yapan tütün üreticileri AK Parti Milletvekili Çalık ile görüştü

Malatya'da eylem yapan tütün üreticileri AK Parti Milletvekili Çalık ile görüştü
Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Malatya'da eylem yapan tütün üreticileri, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile görüşerek eylemlerini sonlandırdı.

Malatya'da eylem yapan tütün üreticileri, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile görüşerek eylemlerini sonlandırdı.

Malatya-Adana kara yolunu saat 10.30'da Güzelköy mevkisinde traktörleri ile kapatan tütün üreticileri, 2 saat bölgeden ayrılmadı.

Jandarma ekipleri bölgede tedbir aldı.

Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, bölgede vatandaşlarla görüştü.

Kaymakam Köroğlu, üreticilerle konuşarak yolu açmalarını sağladı.

Traktörlerini yoldan alan üreticiler öğleden sonra yolu yeniden ulaşıma kapattı.

Bölgeye gelen AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, üreticilerle görüşerek sorunlarını dinledi.

Tütün tarlasına da giren Çalık, çiftçilerin üretiminin önemini bildiklerini, üreticinin alın terinin kıymetinin farkında olduklarını belirtti.

Sorunları dinleyen Çalık, bunları ilgili mercilere ileteceğini kaydetti.

Çalık ile görüşen üreticiler eylemlerini sonlandırdı, yol ulaşıma açıldı.

Malatya'da eylem yapan tütün üreticileri AK Parti Milletvekili Çalık ile görüştü
Malatya'da eylem yapan tütün üreticileri AK Parti Milletvekili Çalık ile görüştü
Malatya'da eylem yapan tütün üreticileri AK Parti Milletvekili Çalık ile görüştü
Malatya'da eylem yapan tütün üreticileri AK Parti Milletvekili Çalık ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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