Malatya'da esnafın yolda bulduğu 16 bin lira sahibine teslim edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da esnafın yolda bulduğu 16 bin lira sahibine teslim edildi

29.09.2020 14:05 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:08
Malatya'da esnafın yolda bulduğu 16 bin lira sahibine teslim edildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir esnafın yerde bulduğu 16 bin lira sahibine teslim edildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir esnafın yerde bulduğu 16 bin lira sahibine teslim edildi.

İlçede esnaflık yapan Fikret Bozan yolda yürürken yerde deste halinde para gördü. Çevredekilere para kaybedip kaybetmediklerini soran Bozan, olumsuz yanıt alması üzerine parayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürerek ekiplere teslim etti.

Polis ekipleri de parayı sahibi Turan Ürkmez'e verdi.

Parayı bulan esnaf Fikret Bozan, AA muhabirine, nalbur dükkanına giderken yerde deste şekinde para bulduğunu anlatarak, "Etrafım kalabalıktı kimse sahiplenmesin diye kasaya koydum. Tekrar dönüp etrafa para kaybeden var mı diye sordum fakat kimse çıkmadı. Ben de parayı Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim ettim." dedi.

Çiftçilikle uğraşan Turan Ürkmez ise bankadan 16 bin lira çektiğini anlatarak, "Parayı çektikten sonra marketten ve nalburdan alışveriş yaparak park ettiğim traktöre binip eve gittim. Traktörden inerken gömleğimin açıldığını ve paramın düştüğü fark ettim. Polise giderek para düşürdüğümü söyledim. Sağ olsun Fikret Bozan parayı bularak teslim etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Emmanuel Macron Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ivana Sert Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Eddie Newton Gökhan Gönül Ali Palabıyık Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Çocuk Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da esnafın yolda bulduğu 16 bin lira sahibine teslim edildi - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 14:32:12. #1.14#
title