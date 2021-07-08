Drone ile 104 araca ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Drone ile 104 araca ceza

Drone ile 104 araca ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'da, Drone destekli trafik denetlemesinde, 104 araç sürücüsüne idari para ceza tutanağı düzenlendi.

Malatya'da, Drone destekli trafik denetlemesinde, 104 araç sürücüsüne idari para ceza tutanağı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği 6 gün boyunca emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ve yaya öncelikli denetim gibi trafik kural ihlallerine karşı denetim gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, toplam 11 saat drone destekli denetim yapıldı. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 104 araç sürücüsüne idari para ceza tutanağı oluşturuldu.

Drone ile denetimlerin devam edeceği kaydedildi. - MALATYA

Drone ile 104 araca ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Selin Şekerci İbrahim Selim İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Aykut Kocaman Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Drone ile 104 araca ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.07.2021 11:09:37. #1.13#

title