Malatya'da doğal afetlerde alınması gereken tedbir eğitimleri sürüyor

MALATYA (Bültenler) - İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Malatya genelinde başlatılan eğitim seferberliği çalışmaları kapsamında yangın eğitimi başta olmak üzere kazalarda ve doğal afetlerde alınması gereken tedbirler anlatılarak uygulamalı tatbikatlar yapılıyor.

Yangın ve doğal afetlerle ilgili eğitimleri fabrika olarak her yıl düzenlediklerini söyleyen Baykan Denim Sürdürülebilirlik Departmanı çalışanı Betül Uçkaç , "Firmamızda yılda iki kez yangın tatbikatı yapıyoruz. İtfaiye Daire Başkanlığına dilekçe vererek hem gündüz hem de gece vardiyasında eğitimler vererek tatbikatlar yapıyoruz" dedi.

Eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Amiri Seyfullah Soylu, " İtfaiye personelleri olarak bizlerin birinci önceliği yangınları söndürmek. Yangınların devamında trafik kazaları, sel, deprem ve doğal afetler. Bunlara benzer birçok görevlere gitmekteyiz. Özellikle insanların toplu olarak yaşadıkları yerlerde güvenlik sorunları vardır. İnsanların toplu olarak çalıştıkları fabrikalarda yılda iki defa bir haberli bir de habersiz olmak üzere 28681 sayılı madde gereği ikaz, alarm ve deprem tahliye eğitimlerini yapıyoruz. İtfaiye Daire Başkanlığımızda Önlem Denetim Şube Müdürlüğümüz ve Müdahale Şube Müdürlüğümüz var. Önlem Denetim Şube Müdürlüğümüz yangın olayı gerçekleşmeden önce alınması gereken tedbirlerle alakalı tedbirleri aldırırlar ve birim olarak bakıldığında eğitim birimimiz buna dâhildir. Bizler, resmi dairelerde, iş yerlerinde, okullarda, sitelerde toplu olarak insanların yoğun olduğu yerlerde olası kazalarda doğru zamanlarda doğru müdahaleleri sağlamak üzere bilinçlendirme eğitimleri yapmaktayız. Eğitimler için şu anda yoğun bir talep var. Fabrikalar eğitimlerle alakalı bizlere taleplerini iletiyorlar. Bizlerde karşılıklı olarak gün ve zaman belirleyerek ilk önce tahliye, tahliye sonrasında yangınla alakalı eğitimlerle uygulamalı eğitimler veriyoruz" diye konuştu.

Bültenler - Güncel