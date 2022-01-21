Malatya'da diyaliz hastası jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı - Haberler
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Malatya'da diyaliz hastası jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

Malatya'da diyaliz hastası jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı
AA / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel

Darende'de rahatsızlanan ve kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede yaşayan 70 yaşındaki diyaliz hastası, 6 saatlik çalışmanın ardından jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

DARENDE, MALATYA (AA) - Darende'de rahatsızlanan ve kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede yaşayan 70 yaşındaki diyaliz hastası, 6 saatlik çalışmanın ardından jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

İlçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan kırsal Karabacak Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası Mevlüt Çalışkan, sabah saatlerinde rahatsızlanması üzerine jandarma ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Darende İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Malatya Büyükşehir Belediyesine ait bir greyder ve kepçeyi bölgeye yönlendirdi. 27 kilometre mesafedeki mahalleye yaklaşık 6 saatte ulaşan jandarma ekipleri, Çalışkan'ı evinden alarak arazi aracıyla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan Çalışkan, kendisini hastaneye ulaştıran jandarma ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Malatya'da diyaliz hastası jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

AA / Ayhan İşcen - Son Dakika Haberleri

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