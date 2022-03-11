Malatya'da devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı
AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'nın Arapgir ilçesinde devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı.
ARAPGİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Arapgir ilçesinde devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı.
Arapgir- Kaban kara yolunda H.G (38) idaresindeki 23 ABF 026 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Kazada, sürücüyle minibüste bulunan 12 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Arapgir Devlet ile Malatya Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel