29.10.2019 13:30

Malatya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü Malatya'da coşkuyla kutlandı. Kutlamaların bir kısmı hava muhalefeti nedeniyle Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı yıldönümü Malatya'da düzenlenen törenle kutlandı. Daha önce 15 Temmuz Millet Meydanı Valilik önünde kutlanacağı belirtilen tören, hava muhalefeti dolayısıyla Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene; Malatya Valisi Aydın Baruş, 2'nci Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı İzzettin Duman, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Baro Başkanı Enver Han, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirtin konuşmayı yapan Vali Aydın Baruş, Tarih boyunca kurduğu devletler ve inşa ettiği medeniyetlerle üç kıtada derin izler bırakmış, tüm dünya milletlerine mertlik, yiğitlik, cesaret, vatanseverlik, hak ve adalet kavramlarının anlamını öğretmiş aziz Türk milletinin evlatları olarak, Cumhuriyetimizin 96'ncı yılına ulaşmış olmanın gururunu, heyecanını ve sevincini hep birlikte yaşamaktayız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun dedi.

Kaynak: DHA