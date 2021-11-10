Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 13 kişiden 8'i taburcu edildi - Haberler
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Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 13 kişiden 8'i taburcu edildi

AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 13 kişiden 8'i taburcu edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 13 kişiden 8'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.

MALATYA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 13 kişiden 8'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından "Malatya'da son durum" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Bir binanın çökmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8'i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 5 yaralı halen tedavi altında. 5 UMKE timi dahil toplam 141 sağlık çalışanımızla olay yerindeyiz. Kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde, altında iş yerleri bulunan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana gelmiş, arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı.

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri
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