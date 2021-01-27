Malatya'da çevrim içi Laparoskopik Böbrek Tümörü Kursu düzenlendi

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, 30 ilden yaklaşık 300 doktorun katılımıyla çevrim içi Laparoskopik Böbrek Tümörü Kursu gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Oğuz ile Prof. Dr. İlhan Geçit, canlı böbrek tümörü ameliyatı yaparak katılımcılara bilgiler verdi.

Başhekim Ali Beytur, Endoüroloji Derneği ile birlikte düzenledikleri kursa 30 ilden 300'e yakın doktorun katıldığını, bu tür etkinlikleri yurt içinde ve yurt dışında sürdüreceklerini dile getirdi.

Teknolojinin son imkanlarıyla her çeşit kanser ameliyatını yaptıklarını dile getiren Beytur, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kanser hastalarının mağdur olmaması için imkanları zorladık. Ameliyatlar ile kemoterapide aksaklık olmadı. Bazı pandemi hastaneleri Kovid-19 hastaları dışındaki hastalara bakmamaktaydı. Biz hem pandemi hastanesiydik hem de diğer hastalara hizmet verdik." ifadelerini kullandı.

Pro. Dr. Geçit de merkezde bu eğitimin ikinci kez verildiğini, daha önceki eğitimi Karaciğer Nakil Merkezi'nde yaptıklarını anlattı.

Eğitimde zorlu bir cerrahi ameliyat yapacaklarına dikkati çeken Geçit, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yaygın yapılan bir cerrahi ameliyat değil. Profesör ve doçent gibi unvanlarda kursa katılan hocalarımız var. Birçok üniversiteden katılımcı var. Böbrek tümörü olan bir hastanın böbreğini almadan sadece tümörü alarak, böbreği koruyarak ameliyatı yapacağız. Robotik yönteme eş değer laparoskopik yöntemle ameliyatı yapacağız. Zorlu bir ameliyat, Türkiye'de yaklaşık 10 merkezde yapılmakta. Amacımız deneyimlerimizi meslektaşlarımızla paylaşmak."

Konuşmaların ardından Beytur, Oğuz ve Geçit ameliyatı gerçekleştirerek katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş