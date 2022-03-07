Malatya'da çeşitli suçlardan 10 şüpheli tutuklandı
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Malatya'da, hırsızlık, yaralama, mala zarar verme gibi suçlardan gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.
MALATYA (AA) - Malatya'da, hırsızlık, yaralama, mala zarar verme gibi suçlardan gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte hırsızlık, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürmek, uyuşturucu madde bulundurmak, kasten yaralama, mala zarar verme gibi suçlara karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda motosiklet hırsızlığından 2, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürmek, uyuşturucu madde bulundurmak, kasten yaralamadan 4, mala zarar vermeden 3, kesici aletle yaralamadan aranan 3 şüpheliyi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.