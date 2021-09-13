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Malatya'da çaldı, Osmaniye'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Malatya'da çaldı, Osmaniye'de yakalandı

Malatya'da bir evden para ve altınlar çalan zanlı Osmaniye'de yakalandı.

Malatya'da bir evden para ve altınlar çalan zanlı Osmaniye'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nuriye Mahallesi'nde bir ikamette, 200 Dolar, 250 Euro, 10 gram bilezik, 10 adet çeyrek altın, 3 yarım altın, 1 gr'lık 18 altın, 3 adet yarım altın, 1 adet tam altın, 1 adet künye bilekliği çalındı. Olayının şüphelisi L.S, ticari taksi ile Mersin'e giderken Osmaniye ili Bahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yolda yakalandı.

Şüpheli L.S, tahkikat için Malatya'ya getirildi. Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet bilezik, 5 adet yarım altın,7 adet çeyrek altın,8 adet gr altın,1 adet bakır renkli bileklik, 4 adet altın kolye ucu, 1 adet küpe, 1 çift küpe, 1 adet altı taşlı yüzük, 1 adet alcatel marka tuşlu telefon, 100 dolar, 5 Euro ve 540 TL para elde edildi.

Şahısla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

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