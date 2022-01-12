Malatya'da bir kadın kendisini rahatsız ettiği ileri sürülen kişiyi bıçakladı - Haberler
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Malatya'da bir kadın kendisini rahatsız ettiği ileri sürülen kişiyi bıçakladı

Malatya'da bir kadın kendisini rahatsız ettiği ileri sürülen kişiyi bıçakladı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da bir kadın, kendisini rahatsız ettiği öne sürülen erkeği bıçakla yaraladı.

MALATYA (AA) - Malatya'da bir kadın, kendisini rahatsız ettiği öne sürülen erkeği bıçakla yaraladı.

İddiaya göre İ.K, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında beklerken araçla gelen M.B. tarafından rahatsız edildi.

İ.K, daha önceden de kendisini rahatsız eden M.B'yi bıçakladı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken kadın gözaltına alındı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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