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Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

AA / Kerem Kocalar - Haberler | Güncel

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtama çalışması başlatıldı.

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtama çalışması başlatıldı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

AA / Kerem Kocalar - Son Dakika Haberleri
Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

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