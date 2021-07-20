Malatya'da bayram namazında camiler doldu
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Malatya'da bayram namazında camiler doldu

Malatya'da bayram namazında camiler doldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya'da sosyal mesafe kurallarına uygun Kurban Bayramı namazı kılındı.

Malatya'da sosyal mesafe kurallarına uygun Kurban Bayramı namazı kılındı. Cami içerisinde yer kalmayınca vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeleri ile yeşil alanlarda ibadetlerini yerine getirdi.

Malatya'da Kurban Bayramı namazı için vatandaşlar erken saatlerde camilerde yerini adı. Sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde sık sık yapılan anonslara vatandaşlar uydu. Sosyal mesafe sebebiyle cami içi dolunca vatandaşlar yanında getirdikleri seccadeleri ile ibadetlerini cami dışında yerine getirdi. Namaz sonrası cemaat tokalaşmadan bayramlaşırken, lokum ikram edildi.

Ayrıca Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce vatandaşlarla beraber Malatya Şehir Mezarlığı Camisinde namaz kıldı. - MALATYA

Malatya'da bayram namazında camiler doldu
Malatya'da bayram namazında camiler doldu
Malatya'da bayram namazında camiler doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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