Malatya'da avlanma yapan teknelere sıkı denetim
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Malatya'da avlanma yapan teknelere sıkı denetim

Malatya'da avlanma yapan teknelere sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, baraj gölünde avlanma yapanların korunması amacıyla teknelerde yapılan sıkı denetimlerde bir ay içerisinde 100 civarında kontrol gerçekleştirildi.

Malatya'da, baraj gölünde avlanma yapanların korunması amacıyla teknelerde yapılan sıkı denetimlerde bir ay içerisinde 100 civarında kontrol gerçekleştirildi.

Karakaya Baraj Gölü'nde ticari amaçlı balık avcılığı yapan teknelerde kontrol ve denetimler devam ediyor. Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Doğanyol Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelleri tarafından, Karakaya Baraj Gölü 1.Bölge olarak adlandırılan Kale, Pütürge ve Doğanyol ilçelerini kapsayan alanda ortaklaşa kontrol ve denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde, 1 Temmuz'da sona eren av yasağı nedeni ile ticari balıkçılık yapan balıkçıların, tekne ruhsat tezkereleri, gerçek kişi ruhsat tezkereleri, balık ağları, teknelerin isim ve plakaları kontrol edildi. Avlanılacak yasal balık boyları hakkında bilgi verildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yetkilendirilmiş personel tarafından balıkçı teknelerinin yıllık su üstü muayene sürveyi de yapıldı. Bu kapsamda teknelerin suya uygunluğu ve motor kontrolü yapıldı. Teknede bulunması gereken can yeleği, can simidi, ilk yardım çantası, yangın tüpü, lamba, korna gibi gerekli alet ve ekipmanlar kontrol edildi.

Bu kapsamda bir ay içerisinde 100 civarında denetim gerçekleştirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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