Malatya'da Atatürk büstünü kırdıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Malatya'da Atatürk büstünü kırdıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AA, Ramazan Ercan - Güncel
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Malatya'da Atatürk büstünü kırdıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da bir lisenin önündeki Atatürk büstünü kırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da bir lisenin önündeki Atatürk büstünü kırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kernek Anadolu Lisesi'nin ön kısmındaki Atatürk büstünün 9 Şubat'ta kırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, başka fail ya da faillerin olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

AA / Ramazan Ercan - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Cumhuriyet, Malatya, Güncel, Haberler

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