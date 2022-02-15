Malatya'da Atatürk büstünü kırdıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da bir lisenin önündeki Atatürk büstünü kırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kernek Anadolu Lisesi'nin ön kısmındaki Atatürk büstünün 9 Şubat'ta kırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, başka fail ya da faillerin olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.