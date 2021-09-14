Malatya'da Ahilik Haftası törenle kutlandı

Malatya'da Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Malatya Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (MESOB) yapılan açıklamaya göre, Atatürk anıtı önünde başlayan kutlamalar kapsamında anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezinde devam eden programda konuşan Vali Aydın Baruş, 1,5 yılı aşkın süredir ticari hayatın Kovid-19 salgın koşulları nedeniyle zorlandığı günler yaşandığına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte esnafımızdaki dayanışmayı, birlik ve beraberliği gördüğümüzde ahilik değerlerinin millet olarak bizim için ne kadar önemli olduğunu anladık. Gerçekten salgınla mücadele süresince zor durumda kalan esnafımız diğer esnaf arkadaşlarının, milletimizin diğer fertlerinin desteği ile ayakta kaldı, devletimizin tahsis ettiği desteklerle ayakta kaldı. Bu zor günleri sabır ve metanetle geçirdi. Salgın tedbirlerini normal hayat koşullarına dönüştürülmesiyle birlikte esnafımızın da yüzü gülmeye başladı."

Malatya esnafının Batı Karadeniz'de selden etkilenenlere de destek olduğunu dile getiren Baruş, MESOB Başkanı Şevket Keskin başta olmak üzere bütün esnafa teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da esnaf kuruluşlarının dimdik duracağını, doğrunun ve Hakk'ın yanında olacağını kaydederek, kent olarak birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini vurguladı.

Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ ise Ahilik Haftası etkinlikleri ile ahilik kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkarlar ile bunların meslek kuruluşlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

MESOB Başkanı Şevket Keskin de ahiliğin önemini belirterek, esnafın her zaman bu ruha sahip çıktığını ve bağlı olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından "Yılın Ahisi" seçilen Mesut Derinpınar'a Vali Baruş tarafından kaftan giydirildi.